İbrahim Tatlıses, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbiyi kızı Elif Ada ile birlikte RAMS Park’ta izledi. Kızı için stadyuma gittiğini söyleyen 74 yaşındaki sanatçı, sosyal medya paylaşımında kullandığı ifadelerle baba-kız arasındaki anları takipçileriyle paylaştı. BABA-KIZ DERBİ HEYECANI İbrahim Tatlıses, 2011-2013 yılları arasında Ayşegül Yıldız ile evli kalmış, bu birliktelikten Elif Ada dünyaya gelmişti. Ünlü türkücü, kızıyla geçirdiği anları zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşıyor. Trendyol Süper Lig’in 9. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini tribünden takip eden Tatlıses, karşılaşma sırasında kızıyla birlikteydi. Sarı-kırmızılı takımın 2-1 kazandığı mücadeleden anları paylaşan sanatçı, gönderisine şu notu düştü: “Bugün kızım için RAMS Park'tayım, altın ufağım ne derse o olur” HASTANEDE TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ İbrahim Tatlıses, nisan ayında geçirdiği enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve safra kesesinden ameliyat olmuştu. 22 Nisan’da taburcu edilen sanatçı, sonrasında fizik tedavi sürecine başlamıştı.

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