Son yıllarda ünlülerin verdiği sıra dışı vasiyetlere bir yenisi eklendi.



Şarkıcı İbrahim Tatlıses, Gazete Magazin'e yaptığı açıklamada, hayatı boyunca iki insanı affetmeyeceğini belirtti.

'SEVENLERİM ONLARI GÖRÜNCE YUHALASIN'



Tatlıses, ismini vermeden belirttiği kişiler için "Biri erkek biri kadın olmak üzere ölene kadar iki kişiyi affetmeyeceğim. Mezarıma da gelmesinler, gün gelir ölür giderim. Sevenlerim onları görünce yuh çeksinler. Onlara af yok, af dileseler de af yok.



Etrafımda bile istemiyorum. Bulundukları şehirden bile kaçtım, İzmir'e taşındım. Hatta Bodrum'dan bile kaçabilirim. Savcılıktan uzaklaştırma alacağım , 500 metreden fazla yanıma yaklaşmasınlar.

TATLISES KİMDEN BAHSETTİ?



Tatlıses, biri kadın biri erkek olarak bahsettiği iki kişinin ismini açıklamazken, muhabirin "Kadın olan kişi Didem Kınalı mı" sorusunu ise yanıtsız bıraktı.



Ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde yıllardır küs olduğu şarkıcı Yıldız Tilbe ile barışmış ve ikili birlikte çeşitli etkinliklere katılmıştı.