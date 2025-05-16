Şarkıları, serveti ve özel hayatıyla Türk müziğinin efsaneleri arasına giren İbrahim Tatlıses, 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programına konuk oldu.



'YAŞAMAYI SEVİYORUM'



14 Mart 2011 tarihinde uğradığı silahlı saldırının ardından yaşanan sürece ilişkin açıklamalarda bulunan Tatlıses, yaşamayı ve yaşatmayı sevdiğini belirterek, başına gelenler için şükrettiğini açıkladı.



Son günlerde Dilan Çıtak ve 40 yıllık dostu Metin Cantimur ile yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Tatlıses, mirasını nasıl pay edeceğine ilişkin tartışmalara da açıklık getirdi.

'BUNLARIN AKLINI ALIR DUVARA ÇARPARIM'



Tatlıses, miras tartışmalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:



"Ferdi Tayfur’u daha mezara koymadan başladılar kavgalara. Allah bu paranın belasını versin. Çocuklar yetmiyor bir de torunlar var. Gördüğünüz gibi akli melekelerim yerinde benim. Bunların aklını alırım ve duvara çarparım.

Yeniden hayata başlayacak olsam çocuk yapmam. Vallahi billahi çocuğum olsun istemem. 7 çocuğum var. Kaç torunum olduğunu ise bilmiyorum.



'BENDE TAPU ÇOK'



Oğlum İdo'nun ikizleri bir yaşına bastığında tapularıma göz dikti. Tabii, bunları İdo söylüyor. Çünkü bende tapu çok. Ayrıca paramı oraya, buraya ya da kumara vermem. Yatırım yaparım.” demişti.





