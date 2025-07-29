Dilan Çıtak Tatlıses'in Bodrum'da trafik polislerinin dur ihtarına uymaması gündem olmuştu.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada olayın bir “yanlış anlaşılma” olduğunu söyleyen Dilan Çıtak, daha önce de “Tatlıses” soyadını sosyal medya hesabından kaldırmış ve kendisini büyüten kişiyi “gerçek babam” olarak tanımlamıştı.

Yaşananların ardından kamuoyunun merakla beklediği açıklama ise baba İbrahim Tatlıses’ten geldi. Tatlıses, daha önce kendisini kabul etmeyen kızının şimdi “Ben İbrahim Tatlıses’in kızıyım” demesine gönderme yaparak, “Hani beni kabul etmiyordu?” ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı ayrıca, dudaklarına fermuar çekme hareketiyle kısa ama dikkat çekici bir yorumda bulundu.

Olayın yankıları sürerken, Tatlıses ailesinde yaşanan bu gerilimli anlar kamuoyunda konuşulmaya devam ediyor.