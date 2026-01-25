Moskova konseri dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tatlıses, uzun bir aradan sonra “İbo Show” ile yeniden ekranlara dönmeye hazırlandığını söyledi. Program çekimlerinin kısa süre içinde başlayacağını belirten sanatçı, aile içinde yaşanan krizle ilgili konuşurken oldukça sert ifadeler kullandı.

'DOLANDIRILDIM'

İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak arasında bir süredir devam eden gerginlik, 2024 yılında Bodrum’da yaşanan bir olayla yargıya taşınmıştı. Olayda Çıtak’ın Tatlıses’i kumdan itmesi “silah sayılan cisimle yaralama” kapsamında değerlendirilmişti.

Tatlıses her ne kadar şikâyetini geri çekse de dosya kamu davasına dönüşmüş ve ünlü sanatçı ifade vermek üzere adliyeye gitmişti.

Adliye çıkışında konuşan Tatlıses, yaşananlara ilişkin ağır iddialarda bulunarak, “Dolandırıldım. Paramı aldılar, her şeyimi elimden aldılar. Bu nedenle şikâyetçi oldum” ifadelerini kullandı.

'BİRİ ERKEK BİRİ DİŞİ...'

Daha önce yaptığı vasiyet açıklaması hatırlatılan Tatlıses’e, “Biri erkek biri dişi, onlar kendilerini biliyor” sözleri yeniden soruldu. Sanatçı, kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlı’yı işaret ederek kararında bir değişiklik olmadığını vurguladı.

Tatlıses, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

“Herkes ne yaptığını biliyor. Mezarıma geldiklerinde yuh çeksinler.”