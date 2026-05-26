Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden İbrahim Tatlıses, hastane sürecinin ardından sevenlerine seslendi. İzmir’deki evinin balkonundan video paylaşan Tatlıses’in zayıfladığı görülürken, saçlarını ve bıyıklarını boyatması da dikkat çekti.

HASTANE SONRASI SON HALİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz aylarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı. İstanbul’daki evinde rahatsızlanan ünlü türkücü, ağır enfeksiyon geçirmesi nedeniyle uzun süre doktor gözetiminde kaldı.

Safra kesesi ameliyatı da geçiren 74 yaşındaki sanatçı, başarılı operasyonun ardından taburcu edilmişti. Bir süredir fizik tedavi gören Tatlıses’in tedavi sürecinin geçtiğimiz hafta tamamlandığı öğrenildi. Yakın dostu Mahmut Tuncer de hastane çıkışında ünlü sanatçıyı yalnız bırakmadı.

Son olarak İzmir’deki evinin balkonundan paylaşım yapan İbrahim Tatlıses, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek sevenlerine seslendi. Tatlıses videoda, “Herkes merak ediyormuş, işte buradayım, evimizin balkonundayım” ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçının son görüntüsünde kilo verdiği dikkat çekerken, saçlarını ve bıyıklarını boyatması da sosyal medyada çok konuşuldu. Hayranları paylaşımın ardından Tatlıses’e geçmiş olsun mesajları yağdırdı.