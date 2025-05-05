Aort damarının yırtılması sonucu hastaneye kaldırılan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 18 gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu. Önder, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Önder'in vefatı hem siyaseti hem de sanat camiasını üzdü.
Sırrı Süreyya Önder için Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine İbrahim Tatlıses tekerlekli sandalye ile geldi. Törene Yılmaz Erdoğan da katıldı.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR
Törende sanat dünyasından pek çok isim de yer aldı. Önder'in cenazesine katılan Tatlıses ve Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı.