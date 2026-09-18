İsveçli eski futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kariyerinde Barcelona, Inter, Milan ve Manchester United gibi dev kulüplerde forma giyen 44 yaşındaki Ibrahimovic, Arda Güler'in yeteneğine övgüde bulundu.

Ibrahimovic, Arda Güler için "Ne oyuncu ama. Onun şu anda dünyanın en iyi 5 orta saha oyuncusundan biri olduğunu söylersem abarttığımı düşünmüyorum ve ondan daha iyi olduğu söylenebilecek çok az kişi var." ifadelerini kullandı.

ÖZİL, MARADONA, MESSİ, TOTTİ GİBİ

İsveçli efsane, Arda Güler'i futbol tarihinin en iyi oyuncularıyla kıyasladı: "Topla oynayabilen, pas verebilen, çalım atabilen ve topu koruyabilen orta saha oyuncularını severim. O, günümüz futbolunda doğal bir 10 numara ve onun kalibresindeki orta saha oyuncuları yavaş yavaş nesli tükeniyor. Özil, Maradona, Messi, Totti ve Juan Mata gibi."

Ibrahimovic, Arda Güler'in oyun tarzından da övgüyle bahsetti: "Arda'nın bir 10 numaranın eskiden gördüğümüz o nitelikleri geri getirmesi beni mutlu ediyor. Bana göre o, dünyanın en iyi 10 numarası ve dünyanın en iyi oyuncusu olma potansiyeline sahip olduğuna inanıyorum."