

Denizin dibinde bulunan atıkları temizlemek isteyen 16 dalgıç, Sinop'ta Karadeniz'in serin sularına daldı. Denizden ise şaşkına çeviren atıklar çıktı.

'Avrupa Birliği Dayanışma Programı Yüksek Öncelikli Bölgelerde Gönüllü Takımı Projesi' kapsamında Karadeniz'deki kirliliğe dikkat çekmek için Sinop'ta deniz gibi temizliği yapıldı.

9 ÜLKEDEN GÖNÜLLÜ DALGIÇLAR GELDİ

Kentte 9 ülkenin gönüllü dalgıçları ve Sinop Teknolojileri Bölümü dalgıçlarının katıldığı su altı temizliği yapıldı. Karaya çıkarılan atıklar arasında şişe cam şişeler, metal atıklar, perde kornişi, merdiven, kamyon lastiği, duba, yağ tenekeleri, gibi çok sayıda çöp çıktı. Atıklar Sinop Belediyesi ekipleri tarafından kamyona yüklenerek ayrıştırma tesisine götürüldü.

KOMŞU ÜLKELERİNDE ETKİSİ VAR

Projenin amacının Karadeniz'de oluşan çöp varlığına dikkat çekmek olduğunu söyleyen Dernek Başkanı Ebru Kuru, Sinop'un coğrafi konum açısından önemli bir il olduğunu aktardı. Kuru, Yaşanan bu kirliliğin sadece kent sakinlerinden değil komşu ülkelerden de kaynaklandığını söyledi.

ÇÖPLER YOĞUN YERLERDE SERGİLENECEK

Rüzgar, akıntı ve dalga nedeniyle Sinop sahillerinde çöp biriktiğini belirten Kuru, projeye 9 ülkeden 28 gencin katıldığın bunlar arasında 16'sının dört gün süreyle deniz dibinde atık toplayacağını ifade etti.

Ayrıca, deniz dibinden çıkan atıklar turistlerin en yoğun olduğu yerlerde sergilenecek.