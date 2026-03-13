Karabük Eskipazarlıların yıllardır beklediği Devlet Hastanesinin yapmı için 2017’de 12 milyon TL ödendi. Hastane 2018’de hizmete açıldı ancak yanlış yere yapıldığı için zemin kaydı ve kapatıldı. Bu yıl yeniden ihaleye çıkıldı, hastane sıfırdan sağlam zemine yapılıyor.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, “Dün 12 milyon liraya yapılan hastane çöp oldu, bugün ise 311 milyon liralık yeni bir maliyet milletin sırtına yükleniyor. Bu tablo sıradan bir idari hata değil; kamu kaynakları israfı ve ciddi bir kamu zararıdır” dedi.

450 GÜNDE BİTECEK

Vatandaşın 3.5 milyon doları enkaz olurken, Eskipazar ilçesi de yine hastanesiz kaldı. Sağlık Bakanlığı 15 Ocak 2026’da Eskipazar 25 Yataklı Devlet Hastanesi’nin yapımı için yeniden ihale düzenledi. İhale sonucunda 311 milyon 621 bin 123 TL’lik sözleşme yapıldı. Hastanenin 450 gün içerisinde bitmesi planlanıyor. Akay şunları söyledi:

“Yapımı 450 gün olarak açıklanan böylesi bir projenin mevcut ekonomik koşullarda gecikmesi hâlinde maliyet daha da artacak. Bugün konuştuğumuz rakam 311 milyon lira olabilir; ancak süreç doğru yönetilmezse yarın çok daha yüksek bir faturayla karşı karşıya kalırız.’’