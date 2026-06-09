Yaklaşık 134 kilometre uzunluğundaki kanalın inşasına 2022 yılında başlandı. Çin hükümeti tarafından desteklenen proje için 72 milyar yuanın (yaklaşık 10 milyar dolar) üzerinde bütçe ayrıldığı belirtiliyor. Kanalın bu yılın sonunda tamamlanması planlanıyor.

DAĞLAR OYULUYOR, YENİ SU YOLU OLUŞTURULUYOR

Pinglu Kanalı, Çin'in iç bölgelerini Güney Çin Denizi'ne bağlayacak yeni bir ulaşım koridoru olarak tasarlandı. Proje kapsamında dev kazı çalışmaları yürütülürken, bazı bölümlerde dağlık araziler oyularak gemilerin geçebileceği genişlikte yeni su yolları oluşturuluyor.

Kanal tamamlandığında 5 bin tona kadar yük taşıyabilen gemiler bu güzergahı kullanabilecek. Böylece bölgedeki sanayi merkezlerinden limanlara yapılan taşımacılığın daha hızlı ve düşük maliyetle gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Kanal boyunca farklı yüksekliklerdeki bölümlerin aşılabilmesi için özel geçiş sistemleri de kuruluyor. Bu sistemlerde gemiler kapalı havuzlara alınacak, su seviyesi yükseltilip düşürülecek ve ardından yoluna devam edecek.

10 MİLYAR DOLARLIK DEV YATIRIM

Projenin en dikkat çeken yönlerinden biri ise büyüklüğü. Yaklaşık 10 milyar dolarlık maliyetle hayata geçirilen Pinglu Kanalı, Çin'in son yıllarda başlattığı en büyük altyapı projeleri arasında gösteriliyor.

Yetkililer, kanalın hizmete girmesiyle birlikte yük taşımacılığında kullanılan mevcut güzergâhların önemli ölçüde kısalacağını belirtiyor. Ayrıca projenin tamamlanmasının ardından Guangxi bölgesinin uluslararası ticarette daha önemli bir lojistik merkez haline gelmesi bekleniyor.