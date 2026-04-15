Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda R.N.A.'nın iç çamaşırı ve montunun astar kısmına gizlenmiş vaziyette çeşitli ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan A.E, H.B.Ü. ve R.N.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.E. ve H.B.Ü adli kontrolle serbest bırakılırken, R.N.A. tutuklandı.

