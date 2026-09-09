Kahramanmaraş'ın Vadi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı'ndaki bir iş yerinde, akşam saatlerinde yaşanan silahlı saldırı iki kadının yaralanmasıyla sonuçlandı. Olay, Dilek Ç. ve Hande P.'nin iş yerinin önünde oturduğu sırada başladı. Melike Ç. önce içeri girdi, ardından dışarı çıktı. 'KOCANIN SELAMI VAR' DEDİ Dışarı çıkan Melike Ç., göğsündeki iç çamaşırından tabancayı çıkardı. Dilek Ç.'ye silahı doğrultarak 'Kocanın selamı var' dedi ve ateş etti. Ateş edilen mermiler Dilek Ç. ve Hande P.'nin ayaklarına isabet etti. Saldırgan Melike Ç., olayın ardından kaçtı. İş yerinin güvenlik kamerası, Melike Ç.'nin tabancayı iç çamaşırından çıkardığını, ateş ettiğini ve kaçtığını kaydetti. Polis, Melike Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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