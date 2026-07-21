Ünlü oyuncu Murat Cemcir, aylar önce yaşadığı sağlık sorunlarının ardından ilk kez bir davete katıldı ve magazincilerin sorularını yanıtladı. İç kanama nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Cemcir, geçirdiği süreci "Direkten döndüm" sözleriyle anlattı.

''DİREKTEN DÖNDÜM''

İç kanama geçirdiği belirlenen oyuncu, acil müdahalenin ardından yoğun bakıma alınmış ve 3 gün boyunca tedavi görmüştü.

Cemcir, "Sıkıntı bir süreç atlattım ama şimdi çok iyiyim çok şükür. Ailemle ve arkadaşlarımla atlattım. Direkten döndüm. Dua eden herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

3 GECE YOĞUN BAKIMDA KALDI

Daha önce hastaneden taburcu olduktan sonra da yaşadığı sürece değinen oyuncu, üç gece yoğun bakımda kaldığını belirterek o günlerin hayatındaki en uzun saatler olduğunu söylemişti. Cemcir, kendisiyle ilgilenen sağlık çalışanlarına ve kendisi için dua edenlere teşekkür etmişti.

YENİ PROJESİNE HAZIRLANIYOR

Öte yandan sağlık sorunları nedeniyle bir süre ekranlardan uzak kalan Murat Cemcir'den hayranlarını sevindiren bir haber de geldi. Başarılı oyuncu, yeni bir dizi projesiyle setlere dönmeye hazırlanıyor.