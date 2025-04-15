Galatasaray'ın uzun süre sahalardan uzak kalan yıldızı Mauro Icardi, müjdeyi verdi. Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'den güzel haber geldi...
Çapraz bağ ameliyatı olan 32 yaşındaki golcü oyuncu, çalışmalarını uzun süredir bireysel olarak sürdürürken yeni bir gelişme daha yaşandı.
Icardi, aradan geçen 4 aylık süreçten sonra ilk kez sahaya indi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Arajntinli yıldız, "4 ay sonra sahalara geri döndüm!" ifadelerini kullandı.
🦁 Mauro Icardi evinde! 💛❤️ pic.twitter.com/WIFZzrZneR— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 25, 2025