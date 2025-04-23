Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Instagram’dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Ancak sarı kırmızılıların golcüsü, Fenerbahçeli taraftar ve futbolcuların bazılarını paylaşımına dahil ederek sarı lacivertlilleri kızdırdı.
Arjantinli oyuncu, Instagram’daki 23 Nisan paylaşımlarında Jayden Oosterwolde ve altyapıdaki isimlerden Efekan Karayazi'nın Icardi ile özdeşleşen gol sevincine benzer hareketlerinin yer aldığı görselleri kullandı.
OOSTERWOLDE'DEN YANIT GELDİ
Icardi'nin yaptığı paylaşımın ardından Jayden Oosterwolde'den cevap gecikmedi. Sarı lacivertlilerin Hollandalı oyuncusu, Icardi'yi hedef alan paylaşımlarda bulundu.
İşte o paylaşımlar: