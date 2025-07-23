Galatasaray'da uzun süreli sakatlığının ardından bu sezon başı kampını iyi geçirmek isteyen Mauro Icardi gündem yaratan bir paylaşıma imza attı.
Geçtiğimiz sezon yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Arjantinli golcü hakkında çıkan 'kilo problemi' haberlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Muslera'nın ayrılığı sonrası takım kaptanlığına getirilen Icardi yaptığı paylaşımda aşırı kilolu ve fit halini birlikte kullanarak, "Futbolsuz geçen 7 ayın ardından, benden nefret edenlerin beklentisi ve gerçek'' ifadelerini kullandı.
Yapay zeka ile şişmanlatılmış bir fotoğrafını ve kamptaki fit halini paylaşan Icardi alaycı bir paylaşımla kilo tepkilerine cevap verdi.
Icardi'nin bu paylaşımı kısa sürede X'in gündemine oturdu.