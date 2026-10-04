Süper Lig'de son yılların en başarılı yabancı futbolcularından biri olan Mauro Icardi, Galatasaray ile sözleşmesini feshetmesinin ardından kulüpsüz kalmış durumda. Arjantinli yıldız, şu an için herhangi bir takımla anlaşma yapmadan çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor.

Transfer döneminde birçok kulüple adı anılan Icardi, özellikle Lazio ve Tottenham'la adı anılmıştı ancak transfer gerçekleşmemişti. Icardi, daha önce İspanya La Liga ekiplerine de önerilmişti. Ancak bu kulüplerden de henüz somut bir adım gelmedi.

GALATASARAY'A DÖNMEK İSTİYOR

El Neuve'nin haberine göre Mauro Icardi, yeniden Galatasaray'a dönmek istiyor. Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı formayla geçirdiği yılları özlediğini ve tekrar Süper Lig'de forma giymek istediğini ifade etti.

Icardi, Galatasaray formasıyla 4 sezonda 134 maça çıktı ve 77 gol ile 25 asistlik performans sergiledi. Bu süreçte Galatasaray ile 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.