Şampiyonluk yolunda Trabzonspor karşısında puan kaybı yaşayan Galatasaray Göztepe’yi yenerek yeni bir galibiyet serisi oluşturmak istiyor.
Sarı-kırmızılılar, 27. haftanın erteleme maçında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Trabzon’da tel tel dökülen Arjantinli yıldız, kaybedilen üç maça da 11’de çıktı.
Kocaeli ve Konya yenilgilerinden sonra bir kez daha hayal kırıklığı yaşatan İcardi, artık sadece iç sahada ilk 11’de olabilir.
Galatasaray’ın Trabzonspor karşısında aldığı 2-1’lik mağlubiyetin etkisi sürerken, Göztepe maçı öncesi kadro tercihleri tartışma yarattı.
Teknik direktör Okan Buruk’un, performansı eleştirilen Mauro Icardi hakkında özel bir karar aldığı ve kritik mücadelede 3 ismi yedek kulübesine çekeceği öğrenildi.