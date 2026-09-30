33 YAŞINDA KULÜPSÜZ KALDI

Galatasaray'daki son sezonunda yıllık 10 milyon Euro kazandığı belirtilen Icardi, yeni sezonda henüz hiçbir kulüple resmi sözleşme imzalamadı.

İstediği teklifleri alamayan Arjantinli golcünün futbol kariyerini sonlandırabileceği de iddia ediliyor. Ancak Icardi'nin kariyerine devam edip etmeyeceğiyle ilgili kesinleşmiş bir açıklama bulunmuyor.