FUTBOLA ARA VERDİ DOĞAYLA İÇ İÇE YAŞIYOR
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra transfer döneminde istediği teklifi alamayan Mauro Icardi, kariyerine ara vererek Arjantin'e döndü. Sevgilisi China Suárez ile Buenos Aires'in Pilar bölgesinde yaşamaya başlayan yıldız futbolcu, futbolun yoğun temposundan uzaklaşıp doğayla iç içe bir hayatı tercih etti.
ÖZEL SİTEDEKİ KIR EVİNE YERLEŞTİ
Takvim'den Gökhan Kaya'nın haberine göre Icardi, sevgilisi China Suárez'in Buenos Aires'in Pilar bölgesindeki “Chacras de Murray” adlı özel sitede bulunan kır evine yerleşti.
Avrupa'da istediği sözleşmeyi bulamayan Arjantinli futbolcu, kariyerindeki belirsizliğin ardından şehir hayatından da uzaklaştı.
KENDİNİ DOĞANIN SAKİNLİĞİNE VERDİ
Icardi, yeşil sahalardan uzak kaldığı bu dönemde doğayla iç içe bir yaşam sürmeye başladı. Özellikle eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı sürecin ardından sakin bir hayatı tercih ettiği aktarıldı.
ARTIK AVCILIKLA İLGİLENİYOR
Yıldız futbolcunun yeni hayatındaki en dikkat çekici değişiklik ise avcılığa yönelmesi oldu. Futbolu ikinci plana atan Icardi, günlerini geniş arazilerde geçiriyor.
Avcı çizmeleriyle doğada vakit geçiren 33 yaşındaki futbolcu, sosyal medya paylaşımlarıyla da bu yeni yaşam tarzından kesitler sunuyor.
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33 YAŞINDA KULÜPSÜZ KALDI
Galatasaray'daki son sezonunda yıllık 10 milyon Euro kazandığı belirtilen Icardi, yeni sezonda henüz hiçbir kulüple resmi sözleşme imzalamadı.
İstediği teklifleri alamayan Arjantinli golcünün futbol kariyerini sonlandırabileceği de iddia ediliyor. Ancak Icardi'nin kariyerine devam edip etmeyeceğiyle ilgili kesinleşmiş bir açıklama bulunmuyor.
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