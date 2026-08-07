Galatasaray ile 4 sezonda 4 şampiyonluk yaşayan ve attığı goller ile Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olmayı başaran Arjantinli yıldız santrfor Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulüple geçtiğimiz ay yollarını ayırdı.



Sözleşme yenileme görüşmelerinde Icardi'nin yapılan tekliflere olumlu yanıt vermemesi üzerine Galatasaray, transfer operasyonu sürecinde belirsizliğe neden olduğu gerekçesiyle Arjantinli yıldız ile görüşmeleri sonlandırmış ve 15 Temmuz'da bir veda mesajı yayınlamıştı.





VEDA TÖRENİNE KATILMAYACAK



Galatasaray'ın ani vedası karşısında şaşkınlık ve öfke yaşayan Icardi, aradan geçen bir aya yakın sürede sarı-kırmızılılar hakkında hiçbir paylaşım yapmazken, kulübün kendisi için yapmayı planladığı veda seramonisine de katılmama kararı aldı.





Galatasaray'da sergilediği başarılı performans nedeniyle Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk'un onayı ile Icardi için yarın Villarreal ile oynanacak hazırlık karşılaşması öncesinde bir veda töreni yapılması planlanmıştı.



Söz konusu törene katılım için teklif alan Icardi ise sarı-kırmızılı takımın teklifine katılım sağlamayacağını iletti.