Bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir tedavi gören Mauro Icardi, Galatasaray'ın olası şampiyonluk kutlaması için sevgilisi ile birlikte İstanbul'a geldi.
Sarı-kırmızılı takımda sezonun ikinci yarısında sakatlığı nedeniyle lisansı dondurulan Mauro Icardi, takımının şampiyonluk yolundaki en kritik anlarında destek için harekete geçti.
KUTLAMA İÇİN GELDİ
Ülkesi Arjantin'de olan Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez ile birlikte 25. şampiyonluğu kutlamak için İstanbul'a geldi. O anları Icardi'nin sevgilisi Suarez, Instagram hesabından; "Günaydın İstanbul" notuyla paylaştı.