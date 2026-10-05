Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılı takıma geri dönme isteğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulüpten yeni sözleşme teklifi aldı. Ancak Icardi'nin istediği şartlarda bir sözleşme bulamaması üzerine, Galatasaray teklifini geri çekti. Arjantin basınında yıldız futbolcunun Galatasaray'a dönmek istediği iddia edildi.

Dursun Özbek, 1905 Kültür Sanat Spor Derneği'nde yaptığı açıklamada Icardi'nin dönme ihtimali hakkında konuştu.

'ICARDİ BİR İKON'

Dursun Özbek, Mauro Icardi'nin Galatasaray'a dönüşünü düşünmediklerini belirtti. Özbek, "Kalması için bir teklif yaptım. Onun beklentisi çok daha yukarlardaydı. Sadece maddi açıdan değil. Icardi bir ikon, bir nesli Galatasaraylı yapmış biri. Zorluk alacağı maaştan ziyade, Osimhen gibi bir santrforumuz var, nasıl ikisi beraber olmuyor, hangisini kullanacaksın, yani asıl problem buradaydı. Oynama garantisi falan bunlar şeyler değildi. Kendisinden veda organizasyonu için cevap bekliyorum, gelirse bir veda planlıyoruz." dedi.