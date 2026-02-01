Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray'ın Kayserispor'u konuk ettiği mücadelede Mauro Icardi, kulüp tarihine adını bir kez daha altın harflerle yazdırdı.



Sarı-kırmızılıların 90+4. dakikada kazandığı penaltıyı gole çeviren Arjantinli yıldız, 72 golle Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu unvanına ortak oldu.



Icardi, bu golüyle efsane isim Gheorghe Hagi'nin Galatasaray kariyerindeki gol sayısını yakalayarak tarihi bir başarıya imza attı.