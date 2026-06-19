Mauro Icardi'nin İstanbul'da kiraladığı lüks villa nedeniyle yaşadığı kira krizi mahkemeye taşındı. Arjantinli futbolcunun, Göktürk'teki villayı sözleşme bitmeden dört ay önce boşaltmasının ardından ev sahibi harekete geçti. Yaklaşık 8 milyon liralık alacak için başlatılan icra takibine yapılan itiraz sonrası dosya bu kez mahkemelik oldu.
İCARDİ'Yİ İCRALIK EDEN KİRALIK EV
Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Icard, yıllık kirası 504 bin dolar (23 milyon 330 bin TL) olan Göktürk'teki ihtişamlı villaya taşınmıştı.
Bir yıllık sözleşme imzalayan İcardi'nin 4 ay kala evi boşaltması başını derde soktu.
BORCU 8 MİLYONU BULDU
Ev sahibi kalan dört aylık kira bedeli olan 8 milyon lirayı ödemesini talep etti.
İPTAL DAVASI AÇTI
Evi kiraya veren şirket, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tutarak itirazın iptali için dava açtı.
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İCRAYA BAŞVURULDU
İcardi olumsuz cevap verdi, ev sahibi icraya başvurdu. İcraya itiraz eden İcardi'nin başı dertte.
Sözleşme gereği kalan 4 aylık kiranın da ödenmesi gerektiğini belirtti.
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