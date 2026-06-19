Mauro Icardi'nin İstanbul'da kiraladığı lüks villa nedeniyle yaşadığı kira krizi mahkemeye taşındı. Arjantinli futbolcunun, Göktürk'teki villayı sözleşme bitmeden dört ay önce boşaltmasının ardından ev sahibi harekete geçti. Yaklaşık 8 milyon liralık alacak için başlatılan icra takibine yapılan itiraz sonrası dosya bu kez mahkemelik oldu.