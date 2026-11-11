Galatasaray ile sözleşmesini yenilemeyerek Arjantin'e dönen Mauro Icardi için River Plate iddiası gündeme geldi. Arjantinli gazeteci Yaca Solveyra, Picado TV'de yaptığı açıklamada, Icardi'nin gelecek yıl River Plate forması giymek istediğini ve kulüp yönetiminden gelecek telefonu beklediğini söyledi.

Solveyra, futbolcunun transfer gündemine ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Mauro Icardi, River Plate’de oynamak istiyor. Gelecek yıl takımın 9 numarası olmak için Stefano Di Carlo’dan gelecek telefonu bekliyor. Arjantin futbolundan kendisiyle iletişime geçenler oldu. Boca Juniors da aradı ancak Icardi bu teklife sıcak bakmadı. Şu anda River Plate’i bekliyor.”

MAAŞ BEKLENTİSİNİ DÜŞÜRMEYE HAZIR

Solveyra, şu anda bir kulübü bulunmayan Icardi'nin Arjantin'de yaşamaya devam etmek istediğini ve Avrupa'dan gelen önemli teklifleri reddettiğini de öne sürdü.

Futbolcunun çevresinden bilgi aldığını belirten gazeteci, Icardi'nin altı ay önce talep ettiği ücretin çok daha altında bir maaşı kabul etmeye hazır olduğunu savundu. Solveyra'ya göre oyuncu, ülkesinden ayrılmayı düşünmüyor.

RIVER PLATE HÜCUMDA ALTERNATİF ARIYOR

River Plate'te hücum hattını şekillendirmekte zorlanan Leonardo Ponzio'nun, şu anda yalnızca Angel Correa'yı kesin olarak ilk 11'de değerlendirebildiği belirtildi. Lucas Beltran, Rafael Santos Borre ve Sebastian Driussi'nin beklenen performansın uzağında kalması üzerine yönetimin alternatif isimlere yöneldiği aktarıldı.

Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservisini eline alan Icardi'nin adı İtalya Serie A ekipleriyle de anılıyor. Kariyerine hangi takımda devam edeceği henüz netleşmeyen Arjantinli golcü ile River Plate arasında resmiyet kazanan bir anlaşma bulunmuyor.