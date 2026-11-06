Galatasaray’ın efsaneleri arasına adını yazdıran Mauro Icardi, saha dışındaki gayrimenkul kriziyle adliyelik oldu. Arjantinli golcü, geçtiğimiz yıl İstanbul Göktürk’te yıllık kira bedeli 504 bin dolar (yaklaşık 23 milyon 330 bin TL) olan lüks bir villa kiraladı.

Ancak yıldız futbolcunun, bir yıllık resmi kira sözleşmesinin bitmesine 4 ay kala mülkü aniden tahliye etmesi taraflar arasında ipleri kopardı.

8 MİLYON LİRA İÇİN İCRA TAKİBİ

Villayı kiraya veren şirket, Icardi’nin kontrat süresi dolmadan evi boşaltması üzerine kalan 4 aylık döneme ait 8 milyon liralık kira bedelinin ödenmesini talep etti.

Arjantinli yıldızın bu ödemeyi yapmayı reddetmesi üzerine mülk sahibi şirket icra müdürlüğüne başvurarak takip başlattı. Ünlü futbolcunun avukatları aracılığıyla icra takibine itiraz etmesiyle süreç yargıya taşındı. Ev sahibi şirket, itirazın iptali talebiyle İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.

"VİLLA HASAR GÖRDÜ, YURT DIŞINA ÇIKABİLİR"

Sulh Hukuk Mahkemesi'nde çekişmeli yargı süreci devam ederken dosyaya çarpıcı iddialar girdi. Mülk sahibi şirketin mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, villanın Icardi tarafından ciddi şekilde hasarlı bırakıldığı öne sürüldü.

Ev sahibi şirketin İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesine sunduğu dilekçede, villanın İcardi tarafından hasarlı bırakıldığı, transfer döneminin bitmesiyle oyuncunun yurt dışına çıkacağı belirtildi.

Dosyayı ve sunulan delilleri inceleyen mahkeme heyeti, ev sahibi şirketin Icardi hakkındaki ihtiyati haciz başvurusunu reddetti. Taraflar arasındaki alacak ve tazminat davası Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülmeye devam edecek.