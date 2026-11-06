Galatasaray'dan haziran ayında ayrılmasının ardından bonservisi elinde bulunan Mauro Icardi, kariyerine İtalya'da devam etmeye sıcak bakıyor.

INTER ICARDI'YI REDDETTİ

Arjantinli golcünün adı bir süre önce eski takımı Inter ile gündeme gelmişti. İddialara göre Icardi, İtalyan ekibine yedek oyuncu rolünü kabul edebileceğini ve transferin gerçekleşmesi için maaşında indirime gitmeye hazır olduğunu iletti. Ancak Inter Başkanı Giuseppe Marotta, tecrübeli futbolcunun kulübün gelecek planları arasında bulunmadığını net bir şekilde ifade etti.

JUVENTUS'UN GÜNDEMİNE GELDİ

Inter'den beklediği yanıtı alamayan Icardi'nin bu kez Juventus'un gündemine geldiği öne sürüldü. TyC Sports'ta yayımlanan habere göre, Randal Kolo Muani ve Nick Woltemade gibi hücum oyuncularının performansından beklediği verimi alamayan Torino temsilcisinin Arjantinli futbolcuya yönelik ilgisi giderek arttı.

Öte yandan Juventus'un 250 milyon euroluk sermaye artırımına onay verdiği ve oluşturulacak bütçenin bir kısmının yeni transferler için ayrılabileceği aktarıldı.

Icardi, Galatasaray ile sözleşmesi sürerken ocak ayında da Juventus'a transfer olmaya olumlu yaklaşmış ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamamıştı. Arjantinli yıldız, Lazio'ya transfer olmaya da oldukça yaklaşmış fakat dönemin teknik direktörü Gennaro Gattuso'nun karşı çıkması üzerine bu ihtimal gerçekleşmemişti.