NİJERYALI yıldız Victor Osimhen’in Liverpool maçında kolunun kırılması Galatasaray’ı hücumda alarma geçirdi. Gözler Liverpool maçının son dakikalarında oyuna girmek istemeyen ve Kaan Ayhan’ın zorla ikna ettiği Mauro İcardi’ye çevrildi. Bu sezon Süper Lig’de 24 maçta 13 gol atan Arjantinli yıldız, Trabzonspor ve Göztepe deplasmanlarında kurtarıcı olacak.

LİDERLİK ÖZELLİĞİ VAR

TÜM kulvarlarda bu sezon 39 maçta 15 gol ve 2 asiste imza atan İcardi’nin geçmişi, endişeleri ortadan kaldırıyor. Galatasaray’a 2022’de geldiğinde kulüp zor bir dönemden geçiyordu. Ligde alt sıralarda yer alıyor, ekonomik sorunlar yaşıyor ve şampiyonluktan uzak bir görüntü çiziyordu. Arjantinli yıldız, attığı goller ve liderliğiyle bu tablonun tersine çevrilmesinde başrol oynadı.

GÖNÜL BAĞI KOPMADI

SONRAKİ sezonlarda da kritik anlarda sorumluluk aldı. 2023-2024’te gol krallığına ulaşarak (25 gol) şampiyonluğun mimarlarından biri oldu; derbilerde ve önemli maçlarda fileleri sarsarak takımı taşıdı. Geçen sezonki sakatlığının ardından inişli çıkışlı dönemlerde bile kulübe olan bağlılığı ve kritik maçlardaki etkinliğiyle taraftarın sevgilisi haline geldi.