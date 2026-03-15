Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Arjantinli forvet, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

75. dakikada Victor Osimhen'in yerine oyuna giren İcardi, kısa sürede yalnızca bir kez topa dokunabildi. Ancak asıl dikkat çeken, maçın final düdüğünün ardından yaşandı.

İcardi, takım arkadaşlarının kutlama anlarında görünmedi. 33 yaşındaki futbolcunun ne maç sonu üçlüsünde ne de kulübün sosyal medya hesaplarından paylaştığı soyunma odası görüntülerinde yer almaması soru işaretleri doğurdu.

Öte yandan maçın seremonisinde anlamlı bir an yaşandı. 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında RAMS Park'ta özel bir tören düzenlendi. Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı bünyesindeki Galatasaraylılar Yurdu'nda kalan yaşlılar, toplumsal farkındalık amacıyla sahaya çıkarak futbolculara eşlik etti.