Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasındaki hukuki savaş giderek büyüyor. Boşanma sürecinin başladığı İtalya’da yaşanan yeni bir gelişme, gündeme bomba gibi düştü. İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, Icardi, Nara’yı ortak hesaplarından 7 milyon Euro çekerek zimmetine geçirmekle suçladı.

HESAPLARI BOŞALTTIĞI İDDİASI

Gazeteci Gustavo Mendez, sosyal medya hesabından yayımladığı bir belgeyle yıldız futbolcunun, Ekim 2024’te İtalyan adli makamlarına başvurduğunu duyurdu. Icardi’nin avukatları tarafından hazırlanan dilekçeye göre Wanda Nara, UBI Banca adlı bankadaki ortak hesaptan 5 milyon Euro'yu kendi adına açılmış kişisel bir hesaba transfer etti.

2 MİLYON EURO DA KENDİ HESABINA GİTTİ

Yayımlanan belgede dikkat çeken bir başka ayrıntı ise Icardi’nin görsel haklarından elde ettiği 2 milyon Euro'luk gelirin de Wanda Nara tarafından aynı kişisel hesaba aktarıldığı yönündeki iddia oldu. Böylece, Nara’nın toplamda 7 milyon Euro'luk bir meblağı haber vermeden kendi hesabına geçirdiği öne sürüldü.

BOŞANMA SÜRECİNDE YENİ KRİZ: EKONOMİK SAVAŞ

Icardi ve Nara’nın boşanma süreci, şu ana dek büyük bir medya savaşına ve çocukların velayeti üzerinden tartışmalara sahne olmuştu. Ancak ortaya çıkan bu yeni detaylar, sürecin artık tamamen ekonomik bir savaşa dönüştüğünü gözler önüne seriyor. Özellikle bu dava, Galatasaraylı futbolcunun mal varlığı ve imaj hakları açısından da ciddi sonuçlar doğurabilir.

Aynı zamanda Arjantin’in önde gelen kanallarından Telefe’de program yapan Wanda Nara’nın bu gelişmelere ne cevap vereceği merak konusu. Icardi’nin suçlaması, “hileli harcama ve zimmete para geçirme” kapsamında değerlendiriliyor. Nara cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İTALYA’DA DURUŞMA TARİHİ BEKLENİYOR

İtalyan yargısı, iddiaların ciddiyetini değerlendirerek önümüzdeki haftalarda ilk duruşma tarihini belirleyecek. Mauro Icardi cephesi, hem parasal tazminat hem de cezai yaptırımlar için süreç başlatmış durumda.

Bu gelişmeler, Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki boşanma sürecinin çok daha gergin ve çetin geçeceğinin sinyallerini veriyor. Tarafların önümüzdeki günlerde yapacağı açıklamalar ise büyük merakla bekleniyor.