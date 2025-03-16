Son 2 yılın şampiyonu Galatasaray’ın en etkili ismi tartışmasız Mauro Icardi idi. İlk yılında ligde 22 gol atan Arjantinli yıldız geçen sezon rakip fileleri 25 kez sarstı, krallık tacını taktı. Cimbom’un efsanesi haline gelen Icardi’nin yokluğu hayal edilemezdi. Victor Osimhen, Napoli’den kiralandığında bile onun ismi her zaman ilk 11’e yazılıydı.

ADETA SÜPER KAHRAMAN

7 Kasım 2024’teki Tottenham karşılaşmasında Icardi sakatlandı, sezonu kapattı. Ta- raftarlar kara kara düşünürken, Victor Osimhen adeta bir süper kahraman gibi ortaya çıktı. Parçalı formayı giydiği andan itibaren Galatasaray’a olan aidiyet duygusunu gösteren Nijeryalı yıldız, tıpkı Icardi gibi taraftarın sevgilisi oldu.

MÜTEVAZILIĞI ALKIŞ ALIYOR

Antalyaspor maçında sahaya atlayan minik hayranının forma, stattan ayrılırken bir başka çocuğun yelek talebini geri çevirmedi. Dünya yıldızı olmasına mütevazı tavırlarıyla alkışlandı.

Süper Lig’de 20 gole ulaşan 26 yaşındaki forvet toplamda 30 maçta 26 gol atıp, 5 asist yaptı. 75 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Nijeryalı futbolcu,“Bu kulübü çok seviyorum. Sezon sonunda Okan hocam ve başkanla konuşacağız” dedi.