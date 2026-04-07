ATTIĞI gollerle Galatasaray’da tarih yazan Mauro İcardi, hazin sona doğru koşar adım gidiyor. Teknik Direktör Okan Buruk’un Osimhen’in yokluğunda görev verdiği İcardi, Kocaeli, Konya ve son olarak Trabzonspor maçlarında sahada yürüdü. Cimbom, 3 maçı da kaybetti. Trabzon’da kredisini tüketen tangocuyla başlayan “Aşkın olayım” şarkısının artık stadyum hoparlörlerinden çalması çok zor. Buruk, İcardi’ye sezonun geride kalan bölümünde 11’de şans vermeyi düşünmüyor.

