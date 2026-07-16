Türkiye'de geçirdiği 4 sezonda Galatasaray ile birçok başarı yakalayan ve sarı-kırmızılı taraftarların sevgisini kazanan Icardi, sözleşmesinin bitmesiyle takıma veda etti. Galatasaray'da geride kalan 4 sezonda 4 Süper Lig ve birer Türkiye Kupası ile TFF Süper Kupa zaferi yaşayan Icardi, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 134 maçta 77 gol kaydetti.

ÜLKESİNE DÖNECEK

GALATASARAY’IN yaptığı açıklamanın ardından takım arkadaşları sosyal medya hesaplarından Mauro İcardi’ye veda mesajları gönderdi. Teknik Direktör Okan Buruk’un da Arjantinli yıldızla telefonla görüştüğü öğrenildi. Tangocunun ailevi nedenlerden dolayı ülkesinde kariyerini sürdürmek istediği belirtiliyor.