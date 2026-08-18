Galatasaray’ın sözleşme yenilemediği Icardi’nin yeni kulübü merak ediliyor… Arjantinli yıldız hala bir kulüple anlaşmazken tatilini sürdürüyor…

Icardi için İtalya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı… Lazio, bonservisi elinde bulunan Icardi için transfer şartlarını masaya yatırdı. Kulübün, yıldız oyuncuya yıllık yaklaşık 3 milyon Euro maaş teklif etmeye hazırlandığı belirtildi. Bu rakamın Lazio’nun mevcut maaş skalasının üzerinde olduğu vurgulanırken, yönetimin gol yollarında fark yaratabilecek tecrübeli bir isim için bütçeyi zorlamaya sıcak baktığı ifade edildi.

Daha önce Sampdoria ve Inter formaları giyen Icardi’nin İtalya’ya dönmeye sıcak baktığı iddia edildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da dört sezon forma giyen Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 134 maçta 77 gol ve 25 asist kaydetti.