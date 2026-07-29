Galatasaray’da geçirdiği 4 başarılı sezonun ardından kulüpten ayrılarak serbest statüye geçen Mauro Icardi’nin yeni adresi netleşmeye başladı. 33 yaşındaki Arjantinli yıldız için Serie A ekibi Como devrede.

EN CİDDİ ADAY COMO

Sarı-kırmızılı formayla kazandığı başarılar ve attığı kritik gollerle taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, bonservisini eline almasının ardından transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; kariyerinin en parlak dönemlerini İtalya'da geçiren tecrübeli santrfora farklı liglerden birçok teklif gelse de masadaki en ciddi adım Serie A ekiplerinden Como'dan geldi. Çizme temsilcisinin transferi bitirmek için taraflar arasındaki görüşmeleri hızlandırdığı ve pazarlıkların olumlu yönde seyrettiği ifade ediliyor.

İLK RESMİ AÇIKLAMA

Geleceği büyük bir merak konusu olan yıldız golcünün temsilcisi Elio Pino, transfer sürecine dair sessizliğini bozdu. Masada birden fazla seçeneğin olduğunu doğrulayan Pino,"En uygun seçeneği değerlendiriyoruz. İnceleyeceğimiz birkaç seçenek var. Her an karar verebiliriz." ifadelerini kullandı.

Gelen teklifleri detaylıca inceleyen Arjantinli süperstarın karar aşamasına geldiği öğrenildi. 33 yaşındaki golcünün kısa süre içerisinde kesin tercihini yapıp yeni takımıyla resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.