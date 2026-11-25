Almanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden BILD, Harry Kane'in sakatlığı sonrası Bayern Münih'in ocak ayı transfer stratejisini masaya yatırdı. Gazeteci Nico Vetter imzalı analizde, Alman devinin yaşanan sakatlık krizine rağmen devre arasında yüksek bonservis bedelleri ödeyerek panik transferi yapmaması gerektiği savunuldu.

Kadroda geleceğe yönelik genç bir hücum oyuncusunun bulunduğuna dikkat çekilen haberde, Münih yönetiminin asıl önceliğinin sezonun geri kalan bölümünü kayıpsız atlatmak ve kulübü uzun vadeli yeni bir santrfor maliyetinin altına sokmamak olması gerektiği vurgulandı.

MALİYETİ VE İSTATİSTİKLERİ ÖN PLANA ÇIKARDI

BILD'deki değerlendirmede, Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi ismi güçlü bir alternatif olarak öne çıkarıldı. 33 yaşındaki Arjantinli golcünün serbest statüde bulunması, üst düzey Avrupa tecrübesi ve ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle Bayern Münih için ideal bir fırsat oluşturabileceği ifade edildi.

Haberde ayrıca Icardi'nin sarı-kırmızılı forma altındaki etkileyici verimliliğine de yer verildi. Arjantinli yıldızın yalnızca 12 lig maçında ilk 11'de sahaya çıkmasına rağmen 14 gol kaydettiği hatırlatılırken, sezon sonuna kadar imzalanacak kısa süreli bir sözleşmenin Alman devi açısından son derece düşük risk taşıyacağı belirtildi.

CHUPO-MOTING FORMÜLÜ YENİDEN GÜNDEMDE

Alman basını, Bayern Münih'in geçmişte benzer bir transfer stratejisinden büyük verim aldığını hatırlatarak Eric Maxim Choupo-Moting örneğini gösterdi. 2020 yılında Robert Lewandowski'ye alternatif olarak bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılan Kamerunlu forvet, başlangıçta geçici bir çözüm olarak planlanmasına rağmen ilerleyen süreçte takımın kilit isimlerinden biri haline gelmişti.

Bavyera ekibinin şimdi de aynı formülü devreye sokarak Icardi'yi sezon sonuna kadar renklerine bağlayabileceği öne sürüldü. Öte yandan haberde, New York'taki sözleşmesi yıl sonunda bitecek olan 37 yaşındaki Choupo-Moting'in de ocak ayından itibaren yeniden Bayern Münih kadrosuna katılma ihtimalinin masada olduğu kaydedildi.