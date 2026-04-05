Galatasaray, Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olarak zirve yarışında yara aldı.

Milli arada, fazladan izin yapan ve Osimhen'in sakatlığı netleştikten sonra Okan Buruk'un elindeki tek forvet olarak kalan Icardi, takımla çalışmalara salı günü başlamıştı: İstanbul'a geç geldiği için tepki çeken ve derbiye fiziki olarak hazır olup olmayacağı tartışılan Arjantinli oyuncu, endişeleri haklı çıkardı.

Osimhen'in yokluğunda Trabzonspor maçında Galatasaray'ın bir numaralı hücum kozu olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, derbide bekleneni veremedi. Etkisiz oyununa rağmen 90 dakika sahada kalan Arjantinli futbolcu, sadece 11 kez topla buluşurken, 2 şut denemesinde çerçeveyi tutturamadı.

TEPKİLERE YANIT VERDİ

90 dakika sahada kalan Icardi yalnızca 11 kez topla buluştu. 11 buluşmada 7 pas denemesi yapan Arjantinli oyuncu, 3 şut pası vererek yüzde 71 isabet sağladı. Girdiği iki ikili mücadelenin birini kazanan Icardi 2 şut denemesinde isabet sağlayamadı. Sarı kırmızılı taraftarlar maçın ardından Arjantinli yıldızı sosyal medyada adeta topa tuttu.

Gelen tepkilerin üzerine sosyal medyadan paylaşım yapan Mauro Icardi, “Beni istediğiniz kadar eleştirin, arkamdakiler güvende. Sonunda şampiyon biz olacağız.” ifadelerini kullanarak gelen tepkilere yanıt verdi.