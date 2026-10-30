Galatasaray'la sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı takıma veda eden Mauro Icardi, aldığı teklifleri neden kabul etmediğini anlattı. Henüz bir kulüple anlaşmayan Arjantinli golcü, kariyerine İtalya'da devam etmek istediğini söyledi.

Serie A'da hafta sonu oynanacak Milan-Inter derbisi öncesinde İtalyan gazetesi La Repubblica'ya konuşan Icardi, bu kadar uzun süre kulüpsüz kalmayı kendisinin de beklemediğini belirtti.

Icardi, "Ben de beklemiyordum ama sırf bir takımım olsun diye hiç seçim yapmadım. Teklifler aldım ama tamamen ikna olmadığım bir projeyi kabul etmektense beklemeyi tercih ettim." dedi.

INTER'E DÖNÜŞ İÇİN ORTAK HEDEF ŞARTI

Inter'e dönmeyi hayal edip etmediği sorulan Icardi, bunun kendisi için özel olacağını ifade etti. Kulüpte önemli yıllar geçirdiğini ve kaptanlık yaptığını hatırlatan golcü, ayrılığın acı verici olduğunu, oradaki kariyerini farklı biçimde kapatmak istediğini anlattı.

Olası dönüş için koşulunu da açıklayan Icardi, "Ama bir dönüş ancak karşılıklı inanç ve birlikte başarılacak bir hedefle anlamlı olur. Hala verecek çok şeyim var. Bir yere dönersem, faydalı olmak ve kazanmak için dönerim." ifadelerini kullandı.

"İTALYA'YI ÇOK ÖZLÜYORUM"

Kariyerini sürdürmek istediği ülkeyi açıklayan Icardi, İtalya'ya dönüş isteğini şu sözlerle dile getirdi:

"İtalya'yı çok özlüyorum. Orada hem bir insan hem de bir futbolcu olarak büyüdüm. Beni heyecanlandıran bir projeyle ve önemli bir şey inşa etme fırsatıyla geri dönmek isterim. Geçmişle bağımız var, ama geleceğe bakıyoruz."