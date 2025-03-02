Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Icardi ile aralarındaki bitmek bilmeyen kaosa bir yenisi daha eklendi.

Sevgilisi China Suárez ile İstanbul gezisini doruklarına kadar yaşayan ünlü futbolcunun bu kez boşanma davasının sürdüğü Wanda Nara ile aşk yaşayan L-Gante ile mesajlaşmaları ortaya çıktı.

Sosyal medya üzerinden Icardi ile konuştuğu yazışmaları paylaşan L-Gante, futbolcuyu sert sözlerle hedef aldı: “Papağan parçası, beni yordun. Kızlarının annesine saygı duy ve onunla uğraşmayı bırak. Yoksa kızlarının annesinden nefret etmesini mi istiyorsun? Psikoloğa git! Tek iyi yaptığın şey topa vurmak. Bunu artık birinin sana söylemesi gerekiyordu.” dedi.

Icardi ise ağızları açık bırakan bir iddia ile karşılık verdi. Icardi, Wanda Nara beni geri kazanmaya çalıştığını söyleyerek, “Wanda’nın beni kıskandırmak için yanına aldığı kuklalarla tartışmam. Ayrıca kendini ele veriyorsun. Seni papağan gibi gezdirip duran o. Ona saygı duymaya devam et ama dikkatli ol, çünkü her zaman geri dönüyor. Geçen hafta birlikte olduğumuza dair çıkan haberi görmedin mi? Wanda Nara beni geri kazanmaya çalışıyordu. Ama ben ona ‘Hayır’ dedim. Aşağılanmış bir kadının oyununa düştün. Ve merak etme, kıskandırdığı tek kişi sen değilsin.” tepki gösterdi.