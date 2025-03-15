Wanda Nara ve Icardi arasındaki tartışmalar bitmek bilmiyor. Mahkeme kararı ile çocuğunu görme hakkı elde eden Icardi, Nara'nın dairesine gidince ortalık karıştı.

Arjantin basınına göre Icardi, kızlarını okuldan almaya gitti. Kızlarının yanında evcil hayvanların olduğunu gören futbolcu, Wanda Nara'nın yaşadığı binaya gitti ve büyük olaylar çıktı. Nara, Icardi'nin binayı terk etmesi için bağırmaya başladı. Icardi’nin binaya geldiğini gören Wanda Nara avukatını ve polisi ararken; avukat, gergin anlarla ilgili olarak "O bir deli, bir boğuşma oldu ve her şey kayıt altında" açıklamasını yaptı. Wanda Nara'nın o sırada çığlık attığı duyuldu. Nara'nın araya girmek istemesi üzerine olaya polis müdahale etti.

Yaşananları aktaran bir Arjantli gazeteci şu ifadeleri kullandı: Kızları almak için okula gitti, kızların evcil hayvanları da vardı ama onları istemiyordu. Mauro da hayvanları bırakmak için eski eşinin yaşadığı Chateau Libertador'a gitti. Ancak tüm bunlar büyük bir gerginliğe yol açtı ve olay yerine polis ve Buenos Aires Halk Sağlığı Acil Servisi'nin müdahale etmesiyle sonuçlandı.