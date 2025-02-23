Süper Lig’in 25. Haftasında Galatasaray pazartesi akşamı sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Merakla beklenen maç öncesi sakatlığı bulunan Icardi de ülkesinden döndü.

Sakatlığı bulunan ve ülkesi Arjantin’de tedavisi süren golcü oyuncu derbi maçı için bugün İstanbul’a geldi. Arjantinli oyuncu karşılaşmayı stadyumda takip edecek.

WANDA NARA DA AYNI GÜN GELDİ

Öte yandan Icardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara’nın da aynı gün İstanbul’a gelmesi dikkat çekti.

Wanda Nara’nın bir ödül töreninde ‘yılın kadını’ seçildiği ve ödülünü almak için İstanbul’a geldiği öğrenildi. Wanda Nara sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Orayı o kadar çok sevdim ki orada yaşayabilmek için her şeyi yaptım. Bana çokça sevgi, iş verdiler ve bana iyi baktılar. Bugün, hayalini bile kuramayacağım bir şeyle, Yılın Kadını ödülüne aday gösterilerek geri dönüyorum." ifadelerini kullandı.