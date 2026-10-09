Mauro Icardi, Wanda Nara'dan resmen boşandığını duyurdu. Wanda Nara'nın talep ettiği aylık 250.000 avroluk nafaka talebi, mahkeme tarafından kendi gelir ve mal varlığının yeterli olduğu gerekçesiyle reddedildi.

Öte yandan Wanda Nara'nın "evlilik ve çocuklar için kariyerimi feda ettim" iddiası mahkemece kabul görmedi. Mahkeme, Wanda Nara'nın popülaritesinin ve mesleki gelişiminin aksine Icardi ile olan evliliği sayesinde arttığını belirtti. Mahkeme masraflarının üçte ikisini Wanda Nara'nın ödemesine karar verildi.

MAL VARLIĞI SÜRECİ SÜRÜYOR

Boşanmanın resmileşmesine rağmen eski çift arasındaki hukuki süreç tamamen sona ermedi. Icardi, mal varlığındaki bazı taşınmazların devrinin iptali ve mülklerin kendisine iadesi için Milano'da açtığı ayrı davanın devam ettiğini belirtti. Söz konusu davada henüz nihai karar verilmediği öğrenildi.

‘KADEH KALDIRMAK İÇİN NEDENLER VAR’

Mauro Icardi dava sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün bu kararı ve yeni bir dönemin başlangıcını kutluyorum. Kadeh kaldırmak için nedenler var" ifadelerini kullandı.