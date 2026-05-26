Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, henüz geleceği ile ilgili kararını vermedi. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcuya ise ilgi giderek artıyor.

Arjantin külübü River Plate, geleceği belirsizliğini koruyan Mauro Icardi’yi transfer gündemine aldı.

Arjantinli gazeteci Renzo Pantich'in haberine göre River Plate Sportif Direktörü Pablo Longoria, Galatasaray ile henüz yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlamayan Icardi’nin çevresiyle temasa geçti. Haberde, Longoria’nın, Arjantinli golcünün ekonomik beklentilerini sorduğu belirtildi.

HENÜZ GALATASARAY’IN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Öte yandan, Galatasaray’ın Icardi’ye maaşında yüzde 40 indirim içeren bir yenileme teklifi sunduğu ancak tecrübeli futbolcunun bu öneriyi henüz kabul etmediği ifade edildi.