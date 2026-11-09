Icardi ve eski karısı Wanda Nara arasındaki kaos bitmek bilmiyor… Arjantin basınında yer alan habere göre Icardi'nin ikamet ettiği evde yaşandığı ileri sürülen olay, güvenlik birimlerini harekete geçirdi.

Wanda Nara'nın, kızından gelen WhatsApp mesajları üzerine alarma geçtiği ve küçük çocuğun babası tarafından şiddet gördüğünü iddia ettiği öğrenildi. İddiaya göre, küçük kızın babasıyla yalnız kaldığı sırada evden ayrılmaya çalıştığı ve korku içerisinde annesinden yardım istediği belirtildi. Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri Icardi’nin evine gitti.

Arjantinli gazeteci Naiara Vecchio’nun haberine göre ise Icardi’nin 11 yaşındaki kızı Francesca’ya bu şekilde davranmasının arkasındaki nedenin, küçük kızın 15 yaşında bir gençle sevgili olması öne sürüldü. Kızının bu durumunu kabul etmeyen Arjantinli yıldızın buna tepki gösterdiği ve kızının evden çıkmasına izin vermediği iddia edildi. Öte yandan Wanda Nara'nın da Icardi ve China Suarez’in yaşadığı eve gittiği, bu esnada Suarez’i hedef alarak "Sıra sana da gelecek" diye bağırdığı öne sürüldü.

ICARDİ CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Icardi’nin avukatı yıldız futbolcunun kızına vurduğu iddialarını reddetti. Sağlık raporunda herhangi bir yaralanma tespit edilmediği belirtildi. Icardi hakkında gözaltı veya tutuklama kararı bulunmadığı açıklandı. Futbolcunun evinde arama yapıldığı ve bilgisayarı ile cep telefonuna el konulduğu doğrulandı.