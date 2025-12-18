Galatasaray’ın yıldızı Icardi için flaş bir iddia ortaya atıldı… Arjantinli futbolcunun, Serie A ekibi Roma'ya önerildiği belirtildi.

Sportmediaset'te yer alan habere göre, henüz resmi bir teklif yapılmasa da taraflar arasında ilk temasın kurulduğu ifade edildi. Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'nin, 32 yaşındaki santrforun transferine olumlu yaklaştığı aktarıldı.

Haberde, Mauro Icardi ile ilgilenen kulüpler arasında Cesc Fabregas'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Como'nun da bulunduğu belirtildi. İtalyan ekibinin de süreci yakından takip ettiği ifade edildi.

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 21 resmi maçta görev aldı. Arjantinli golcü, bu karşılaşmalarda 8 gol kaydetti.