Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonda da şampiyonluk yaşayan ve kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu unvanıyla takımdan ayrılan Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara ile Kasım 2024’ten bu yana süren boşanma davasında büyük bir hukuk zaferi kazandı.

Milano’daki mahkeme Wanda Nara'nın aylık 400 bin euroya yaklaşan nafaka talebini reddetti. İtalyan mahkemesi, karara yapılan itirazı da geçersiz saydı.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Yaşanan gelişmeleri sosyal medya hesabından duyuran Icardi, "Günaydın Milano. Burada her şey yolunda, yeni bir karar var. Boşanma davamda benden eski eşim için aylık 250 bin euro, kızlarımın her biri için 65’er bin euro ve boşanma tazminatı olarak da aylık 100 bin euro talep edilmişti. Hakim, 1 Haziran 2026’da bu çılgınlığı reddetti. Karardan memnun kalmayan ve paramı almaya çalışan taraf bu karara itiraz etti. Bugün, 27 Temmuz 2026’da İtalyan Mahkemesi’nin kararı çok netti: İTİRAZ GEÇERSİZ. Böylece her türlü talep ve başvuru yolu kapandı. Geride sadece resmi boşanma kararının açıklanması kaldı. İtalyan adalet sisteminin işleyişi harika. Oysa 2024'te tüm adli süreci İtalya'da başlattığım için bana 'deli' demişlerdi" ifadelerini kullandı.

KRAL PİYONLARLA TARTIŞMAZ

İkinci paylaşımında ise Wanda Nara'ya göndermede bulunan Icardi, "Kral, piyonlarla tartışmaz; sadece ilerlemeye devam eder. Tahtayı tekmeleme, oyunun nasıl bittiğini görme sırası sana da gelecek."