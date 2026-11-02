Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi, bu kez futboluyla değil, Cadılar Bayramı için seçtiği korkutucu kostümle gündeme geldi. Icardi, yüzünü kanlı ve ürkütücü bir makyajla kapladı. Futbolcu, kırmızı pelerinle tamamladığı kostümünü takipçilerinin beğenisine sundu.Yıldız futbolcunun paylaştığı fotoğraflarda ev ortamında hazırlanan korku temalı dekorlar da yer aldı. HALA TAKIM BULAMADI Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni bir kulüple anlaşmayan 33 yaşındaki futbolcu, Türkiye'den ayrılarak Arjantin'e dönmüştü.

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