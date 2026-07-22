Düşen alım gücü ile birlikte tüm sektörlerde arz talep dengesi yeniden kurulurken, hızlı tüketim ürünlerinin önemli alanlarından içecek sektöründe büyümeler tek hanede devam etti.

Türkiye'de maden suyunun hâlâ çok ucuza satıldığını, 80 liraya satılan 2.5 litrelik meşrubatın ise büyük aileler açısından talep gören ve uygun fiyata gelen ürünler arasında yer aldığını aktaran Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl, sektörle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Herkesin zorluğu var. Önemli olan makroekonomik verilerin yakın zamanda daha iyi yerlere gelmesi. Her yerde herkes frene bastı. Bugün frene basılmayan bir sektör yok. Ama gıda ve içecek diğer sektörlerden daha iyi durumda. Büyümeler tek hanede devam ediyor" dedi.

ARTIŞ ENFLASYONUN ALTINDA

Sektörde 100 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren Uludağ İçecek tarafından düzenlenen Uludağ Premium Ultra Trail'de sektöre ilişkin soruları da yanıtlayan Kızıl, alım gücünün yükselmesi ile birlikte daha rahat bir döneme girileceğini aktardı. "Hızlı tüketim sektörü yönetiyoruz. Ürün fiyatları küçük paralar ama insanların da artık rahat etmesi lazım. Ne kadar yakın zamanda asgari ücretli, emekli, daha rahat şartlara gelirse, aldığı ücretlerle daha iyi yaşamaya başlarsa biz de daha rahatlarız. Bugün yine içecek sektörü her türlü alana göre daha avantajlı. Biz her zaman iyi günde de 7-8 büyür, kötü günde de yüzde 8 küçülürüz" ifadelerini kullanan Kızıl, fiyat artışlarının enflasyonun altında kaldığını, maliyetlerin ise enflasyonun üzerinde arttığını aktardı.

Malatya’ya fabrika geliyor

İçecek sektöründe 46 kategoride faaliyet gösterdiklerini, ana alanlardan biri olan kola üretimine ise "Biz dayak atabileceğimiz ringe çıkarız. Onun için kola üretmeyiz ama Uludağ gazoz ile limonata ile kolanın en büyük rakibiyiz" ifadeleri ile girmeyi planlamadıklarını anlatan Ömer Kızıl, Malatya'da yeni bir fabrika kuracaklarını aktardı. Kızıl, yaklaşık 1.5 yıl içinde devreye girecek fabrika ile maden suyu, limonata ve meşrubat üretimi yapılacağını söyledi. Dubai ve Avustralya'nın hedef pazarlar olduğunu ve burada ciddi büyüme beklediklerini aktaran Kızıl, 2026'da enflasyonun üzerinde yüzde 7-8'lik bir reel büyüme beklediklerini söyledi.

3 bin sporcuya ev sahipliği yaptı

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen Uludağ Premium Ultra Trail’e bu yıl 25 ülkeden 83’ü yabancı olmak üzere yaklaşık 3.000 sporcu katıldı. Yarış; 6K, 16K, 30K, 42K ve 70K olmak üzere her seviyeye uygun beş farklı parkurun yanı sıra genç sporcular için düzenlenen Çocuk Koşusu kategorisinde koşuldu. Organizasyon ile ilgili konuşan Ömer Kızıl ise şu ifadeleri kullandı: “Uludağ, sadece bir dağ değil, doğa, tarih ve sporun kesiştiği eşsiz bir yaşam alanı. Her adımda değişen coğrafyasıyla sporculara hem fiziksel hem de ruhsal bir meydan okuma sunuyor” dedi.