Cumhurbaşkanı Erdoğan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi'ye AKP İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısında rozet taktı.

Erdoğan Danışma Meclisi'nde yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bugün büyük AK Parti ailemize katılan belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize hoş geldiniz diyorum. İlçelerine hizmet çabalarında her zaman yanlarında olacağımızı önemle vurgulamak istiyorum. AK Parti ve Cumhur İttifakı'na yönelik artan ilginin sırrını çözmek için detaylı analizlere, beyin fırtınalarına gerek yok. Son günlerde muhalefet cephesinde yaşanan tartışmalara ve niteliğine bakmak bile bunu anlamak için kâņdir. Bizim gündemimizle onların gündemi arasında dağlar kadar fark var."